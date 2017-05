Øg dit selvværd i tre velkendte scenarier

Du er blandt dine egne værste kritikere, og indimellem ser du måske hårdere på dig selv, end hvad rimeligt er. Selvkritik er en forsvarsmekanisme, som gør os i stand til at se vores egne fejl, så vi kan nå at rette op på dem i tide, før andre ser dem. Problemet er bare, at mekanismen nogle gange accelererer. Når det sker, opfører kroppen sig, som om den er på flugt, og det gør det sværere at se klart. I praksis betyder det, at man får et mere skævvredet syn på sig selv, og at man kun kan få øje på sine dårlige præstationer.

Scenarie 1 - Du gemmer dig til fitness

Selvværdseksperten: Fokusér på det, du faktisk kan

Tænk på sidste gang, du var på et hold, og prøv at genkalde dig, hvor mange holddeltagere du reelt husker og hvor grundigt. Du vil formentlig erfare, at du i virkeligheden ikke husker særligt mange. På samme måde vil andre med garanti heller ikke lægge lige så meget mærke til dig, selvom du måske tror det.