Når du skal lære noget nyt og få det til at sætte sig fast i hjernen, er det helt afgørende at gentage stoffet igen og igen. Det virker især effektivt, hvis du varierer repetitionen og bruger forskellige sanser. Hvis du fx støder på en interessant artikel, starter du naturligt nok med at læse den grundigt. Dernæst kan du genfortælle indholdet højt for dig selv og til sidst fx tegne eller mime de vigtigste pointer fra artiklen. Jo mere du kan indkode den nye læring både visuelt, verbalt og motorisk, jo større chance er der for, at du husker den.

Sørg for at prioritere din nattesøvn ekstra højt i perioder, hvor du skal lære meget nyt, fx mens du går på kursus eller læser til eksamen. Mens du sover, repeterer langtidshukommelsen al sin nye viden, så minderne sætter sig fast. Hvis du omvendt sover for lidt, risikerer du nemt, at den nye viden går tabt.