Prioritér dig selv hver dag, og søg det, der giver dit liv mening. Trives du bedst ved at holde dit hjem rent og ryddeligt, er det fint, men sørg for, at overspringshandlingerne ikke tager overhånd, så du glemmer at pleje dig selv.

Reflektér over, hvad du som minimum kan gøre i morgen for at slippe fri af vanens greb. Det kan være, du skal droppe støvsugningen og bruge tiden på at løbe en tur i stedet. Eller måske du skal slukke for din arbejdsmobil, når du har fri, så du bedre kan koncentrere dig om din familie. Når først du så småt er i gang med at ændre din vane, bliver det pludselig som en snebold, der ruller på den gode måde.

Afstem dine forventninger med din partner og dine børn, så de forstår, at du også har brug for at nå nogle ting. Gør det til en fast del af dit skema, så din familie vænner sig til, at det bare er sådan. Og husk på, at din partner og dine børn nok hellere vil have en mor, der oser af overskud, end et hjem, der er funklende rent.