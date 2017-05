Skal der ikke meget til at slå dig ud, er det ikke ensbetydende med, at du bare er skabt sådan. Ifølge en ekspert er der en række vaner, som kendetegner mentalt stærke personer, og som du kan arbejde på selv at blive bedre til. Her er tre af dem:

1. Lær at sige nej

Jo sværere du har ved at sige fra, jo større er din risiko for at blive stresset, udbrændt og deprimeret. Derfor må du øve dig at kopiere de mentalt stærke, som ikke kommer med vævende svar a la ”jeg skal lige se, om jeg kan”, men i stedet svare med et stort rungende NEJ. Tænk på, at når du siger nej til nye forpligtelser, frigiver du samtidig tid og energi til de forpligtelser, du allerede har - og du kan dermed bedre opfylde dem.