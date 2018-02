Slip fri for tre velkendte fobier

Når der er noget, vi frygter, vil vi konsekvent prøve at undgå det eller flygte fra det. Fænomenet kaldes copingstrategier. Har du en fobi for hunde, kan det være, du skifter fortov, hvis en hund kommer imod dig, eller at du helt undgår steder, hvor hunde ofte kommer, fx parker og strande. Problemet med copingstrategier er bare, at de sommetider kan forhindre dig i at passe dit arbejde eller leve et socialt liv.

Desuden har undvigelserne ofte den stik modsatte effekt: Ved at undgå det, du er bange for, fodrer du frygten og bekræfter dig selv i, at hunde i dette tilfælde ER farlige. Fordi du aldrig sætter dig selv i en situation, hvor du oplever, at hunden faktisk bare trippede forbi dig uden problemer, vedligeholder du altså din fobi.

Uanset hvad din fobi indebærer, gør du klogt i at opsøge en behandler. Du har alt at vinde, og du vil måske endda blive overrasket over, hvor få psykologsessioner, der skal til, før du kan slippe frygten og gøre, som du har lyst til.

Fobi-scenarie 1 - Du er bange for at flyve

Eksperten: slip din kontrol, og afled din frygt

Opgaven består i at flytte fokus fra selve risikoen til måden, du håndterer den på. Risikoen i sig selv kan du nemlig ikke ændre på, men du kan øve dig i at kontrollere den. Derfor: Hils katastrofetankerne velkomne, og sig til dig selv, at de er der, men at de ikke skal have lov at kontrollere dig.

Flyt dine grænser ved at booke en flyrejse, næste gang du skal på ferie. Det kan godt være, at du ikke skal lægge ud med at rejse om på den anden side af kloden, men omvendt kan det netop være metoden til at lære at leve med din frygt. Kun ved at opleve, at der intet farligt sker ombord, kan du ændre din irrationelle opfattelse af at flyve.