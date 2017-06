Generaliseret angst

Denne type angst kender de fleste faktisk til. Her kan man nemlig være angst for alle former for hverdagsproblemer og generelt vedvarende problemer. Det kan være alt fra angsten for ikke at kunne nå bussen, mulige ulykker, indkøb, dit og andres helbred osv. Med andre ord: Ting, der er ude af dine hænder.

Sygdomsangst

Hvis du lider af sygdomsangst, er du konstant på vagt over for mulige sygdomme. Du tjekker hele tiden internettet for, om du muligvis lider af en alvorlig sygdom og du har ofte kontakt til din læge, som må forsikre dig om, at du intet fejler.

Enkelfobi

Denne fobi kender de fleste til. Her kan man være angst for et dyr, ting osv. Fx kan man være angst for edderkopper, højder, mørke, tandlægen, lukkede rum osv.

