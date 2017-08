Det var en flok japanske forskere, der besluttede at dykke ned i fænomenet ’selskabs-madglæde’, kaldet social facilitering.

Spørgsmålet var, om man kunne få samme positive effekt ved at placere et spejl foran den spisende og narre hjernen til at tro, at det var en anden person.

Postdoc Ryuzaburo Nakata fra Nagoya University forklarer:

”Vi ville finde minimumskravet for den sociale facilitering under måltider. Behøver en anden person rent faktisk at være fysisk til stede, eller er det nok med et tegn om tilstedeværelse?”.