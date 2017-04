75 pct. blev ramt

I alt blev 159 af testpersonerne forkølede, hvoraf dem, der rapporterede om de værste symptomer, også følte sig mest ensomme.

Da forskerne undersøgte mængden af slim hos testpersonerne, gav det imidlertid ikke grundlag for at konkludere, at de ensomme personer også var mere fysisk syge end dem, der ikke følte sig ensomme.

Undersøgelsen kunne heller ikke påvise, at de ensomme testpersoner var mere modtagelige over for forkølelsesvirus end andre.

Desuden fandt forskerne, at størrelsen på ens sociale netværk ikke var udslagsgivende i forhold til testpersonernes oplevelse af symptomerne. Det afgørende var i stedet, hvordan testpersonerne havde det med deres sociale relationer.

Forskerne bag undersøgelsen er imidlertid varsomme med at konkludere en direkte sammenhæng mellem ensomhed og opfattelsen af symptomer, da også andre ting kan spille ind, fx søvnmangel og stress.

Kilde: The Guardian