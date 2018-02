Hemmeligheden bag multitasking

Multitasking er et ord mange af os jævnligt bruger til at beskrive vores evne til (eller mangel på samme) at håndtere to eller flere opgaver på én gang. Men ved vi egentlig, hvad der sker, når vi multitasker? Her undersøger vi hemmeligheden bag multitasking; hvad sker der i hjernen, når vi multitasker, og er der en kønsforskel på, hvem der er bedst til multitasking?

Hvad vil det sige at multitaske?

De to franske hjerneforskere, Sylvain Charron og Etienne Koechlin fra blandt andet Université Pierre et Marie Curie i Paris har forkset i, hvad der sker med hjernen, når man udfører to opgaver på samme tid. Og det viser sig faktisk, at den højre hjernehalvdel retter opmærksomheden mod den ene opgave (røde områder, goal A, action A), mens den venstre hjernehalvdel tager sig af den anden (gule områder, goal B, action B).

I den forreste del af hjernen sidder der desuden et kontaktområde (orange område, goal switch), der styrer sammenspillet mellem de to hjernehalvdele og skiftevis retter opmærksomheden mod den ene og den anden opgave. Formentlig går skiftet mellem de to hjernehalvdele så hurtigt, at man føler, at man har opmærksomhed på begge opgaver på samme tid.

Kilde: videnskab.dk