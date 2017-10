Det er en skrøne, at man ikke kan købe lykke for penge. Det gælder blot om at bruge dem på det helt rigtige. Ifølge eksperter bliver du nemlig et gladere menneske af at hyre en rengøringskone, en havemand eller andet, der kan give dig mere fritid, end på at købe materielle ting.

I en undersøgelse har de spurgt over 6.000 voksne fra Danmark, Holland, USA og Canada om, hvorvidt de bruger penge på at købe sig til mere fritid og i så fald hvor mange hver måned. Deltagerne blev også spurgt til, hvor tilfredse de generelt var med deres liv og i hvor høj grad, de følte sig pressede på tid. Resultaterne viste en tydelig tendens til, at folk generelt er lykkeligere, når de køber sig til mere tid, end hvis de fyrer pengene af på møbler, tøj, tasker og lignende.

I et andet forsøg lod eksperterne en gruppe testpersoner bruge 250 kroner på en tidsbesparende service den ene weekend og på et materielt indkøb den næste. Konklusionen blev den samme: Testpersonerne følte sig gladere i den første weekend end i weekend nummer to.