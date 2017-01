Disse job gør dig mest deprimeret

Da man i gennemsnit bruger halvdelen af sit liv på arbejdsmarkedet, har ens arbejde ofte en kæmpe betydning for ens velbefindende og hverdag. Derfor er et godt job vigtigt for at føle glæde i hverdagen. Men ifølge en ny, amerikansk undersøgelse udgivet på Mentalhelp.net er der nogle jobs med større sandsynlighed for, at ansatte udvikler en depression



Ifølge undersøgelsen kræver mange af de jobs, som ligger øverst på listen, interaktion med offentligheden i form af en-til-en samtaler, hvilket typisk forekommer hos socialrådgivere, i salg eller personlig service.

De brancher, der scorede højest på depressions-kurven var også dem, som kunne menes at have den største forskel på, hvor meget den enkelte yder i forhold til udbytte, samt jobs med meget lidt fysisk aktivitet.