Når vi skal hente et navn i kartoteket, hænder det altså ganske ofte, at vi ved et uheld finder det forkerte frem. Oftest mikser vi rundt på familiemedlemmers navne, men kommer ikke pludselig til at kalde vores datter en kollegas navn, heller ikke selvom deres navne måske mindre om hinandens eller de ligner hinanden af udseende. Omvendt kan vi let bytte om på gode venners navne, men kalder dem sjældent for mor.

Det midlertidige hukommelsestab er ikke noget faresignal, for der er intet, der tyder på, at det er et tegn på, at du er ved at udvikle alzheimers eller demens. Tværtimod, så er det et positivt hint om, at du har mange nære relationer at holde styr på.

Kilde: Quartz