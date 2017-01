Derfor græder nogle lettere end andre

Hvis ikke du selv er én af dem, så kender du med garanti nogle, som har så let til tårer, at de græder over selv de mindste ting. Det er dog ikke fordi, disse mennesker er særligt sarte i forhold til andre. Eksperter mener nemlig, at tåreknappen er særligt sensitiv hos fx kvinder og folk, som tidligere i deres liv har været udsat for et traume.

Forskere har bl.a. fundet sammenhæng mellem grænsen for, hvor nemt man græder, og påvirkningen fra hormoner på grund af overgangsalderen eller fordi man befinder sig i slutningen af sin menstruationscyklus. Kvinder kan også have lettere ved at græde, hvis de fx bruger p-piller – netop på grund af pillernes indhold af hormoner, der påvirker kroppen til at blive mere sensitiv og letpåvirkelig.