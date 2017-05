Derfor er det godt at bekymre sig

Bekymring fremmer handling

Når vi er bekymrede, er det typisk et tegn på, at vi befinder os i en situation, som kræver handling. Det får os til at tænke i løsninger, der kan reducere vores bekymringer. Fx har bekymringer bl.a. været med til at fremme brugen af sikkerhedsseler og solcreme.

Bekymrede sjæle planlægger ofte deres hverdag meget nøje, ligesom de oftere søger information om deres problemer. Foruden en sundere adfærd er der derfor stor sandsynlighed for, at du også klarer dig godt på jobbet, hvis du bekymrer dig meget.

I tilgift kan bekymringerne oven i købet beskytte mod depression, viser studiet. Ved at forberede dig på, at tingene kan gå galt, vil du nemlig opleve en langt større glæde, når tingene rent faktisk lykkes.

Psykologiprofessor Kate Sweeny fra University of California, der står bag undersøgelsen, vil ikke være fortaler for overdreven bekymring. Men hun håber, at studiet kan berolige dem, der ikke kan lade være med at bekymre sig, siger hun til sciencedaily.com.