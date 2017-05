2. Han forstår ikke altid dine små hints

Hvis du har noget på hjerte, så sig det lige ud. Ofte fanger mænd det nemlig ikke, når kvinder forsøger at antyde noget. Heller ikke selvom det for dig er åbenlyst. Så pas på med det typiske ”jeg har det fint”, hvis det i virkeligheden forholder sig lige modsat.

3. Hans behov for alenetid handler ikke om dig

Når han siger ”jeg har lige brug for en aften for mig selv”, så betyder det altså ikke automatisk ”jeg tænder ikke på dig længere”. Han har vitterligt bare lyst til at være lidt alene. Så pas på med at opfatte det som en afvisning. Nyd hellere, at der bliver plads til at savne hinanden.