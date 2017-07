Hvis du også er én af dem, der foretrækker at gå sent i seng OG sove længe, så er du faktisk i risikogruppen for at få en depression. Og endnu værre er det, hvis du samtidig lider af type 2-diabetes.

Et studie, som for nylig blev præsenteret i Orlando, undersøgte humør og sovevaner hos 476 deltagere fra henholdsvis Chicago og Thailand. Forskerne mente, det var vigtigt at have flere forskellige kulturer repræsenteret, fordi fx sovevaner kan variere fra sted til sted på kloden.

I begge grupper viste det sig, at de deltagere, som man kalder B-mennesker, viste flere symptomer på en kommende depression sammenlignet med de af deltagerne, der var A-mennesker. Og her sørgede forskerne for at tage højde for alder, søvnkvalitet og andre ting, som også kunne være årsag til depression.