Glem alt om Tinder og datingsider. Drop fredagens jagt på diskoteket. Og skip du bare den blind-date, der truer i næste uge.

Jagten på den eneste ene behøver slet ikke at være så slidsom, for med videnskabens hjælp, kan du maksimere dine chancer for at lokke den eneste ene direkte hen til dig i stedet - OG sørge for at vedkommende bliver stormende forelsket i dig.

Følg med her - det er videnskab, og du kan takke os senere:

1. Gå op i miljøet

Det kræver ikke det helt store at være en smule miljøbevidst, men der er rigtigt meget at hente - ikke kun for miljøet men også for dig.

Et amerikansk studie fra 2014 afslører nemlig, at mennesker, der handler miljøbevidst - særligt ved at købe miljøvenlige og økologiske varer - opfattes som mere attraktive livspartnere.

Omvendt - er du ude efter et hurtigt forhold eller vil du bare gerne begæres her og nu - så skal du svinge kortet over luksusvarer.

Samme studie viser nemlig, at mennesker, der foretrækker at købe dyre luksusvarer opfattes som mere fysisk attraktive og egnede til korte uforpligtende forhold.

2. Spil kostbar! (gælder kvinder)

Canadiske psykologistuderende gennemførte i 2014 et forsøg med speed-dating og opdagede, at kvinder, der spiller kostbare, faktisk opfattes af mænd som mere attraktive.

Dog virkede tricket kun, hvis manden allerede var en smule interesseret - i forsøget defineret ved at manden selv havde valgt at tale med kvinden og ikke var blevet dikteret det af speed-dating planen.

Samtidig fandt mændene faktisk - selv om de intensiverede jagten på dem - kvinder, som spillede kostbare mindre sympatisk, så at spille kostbar kan lande dig en mand, men du skal finde andre midler til at holde på ham.

3. Læg ansigtet i de rette folder

Et meget kendt forsøg fra Department of Psychology ved University of British Columbia i Canada afslørede i 2011, at mænd og kvinder tiltrækkes af vidt forskellige ansigtsudtryk hos en potentiel partner.

Mænd fandt kvinder mest attraktive og værdige som potentielle partnere, når deres ansigter udstrålede glæde, og mindst attraktive, når de udstrålede stolthed.

Kvinder fandt omvendt mænd, der udstrålede glæde MINDST attraktive, mens de mænd, der udstrålede stolthed klart toppede som de mest attraktive og efterstræbte.

Ret opsigtsvækkende fandt begge køn det attraktivt, hvis den potentielle partner udstrålede skam.

4. Vær lidt mystisk (gælder ham)

I 2011 gennemførte psykologer ved det amerikanske Harvard University en undersøgelse af kvinders tiltrækning til mænd baseret på, om mændene havde tilkendegivet, at de var interesseret i kvinderne.

I praksis gjorde forskerne det, at de tog en samling billeder af mænd og præsenterede dem for tre forskellige grupper kvinder, som så blev bedt om at vurdere, hvor attraktive de fandt disse mænd.

Den første gruppe kvinder fik at vide, at mændene havde set kvindernes Facebook-profil og tilkendegivet, at de fandt kvinderne "tiltrækkende", mens den anden gruppe fik samme historie men med angivelsen af, at mændene havde fundet dem "gennemsnitlige".

Den tredje gruppe kvinder fik intet at vide om mændenes reaktion på Facebook-profilerne - hverken godt eller skidt.

Kvinderne i den tredje gruppe vurderede ud fra dette setup mændene på billederne som langt mere attraktive, end kvinderne i de to andre gruppe gjorde.

5. Brug kroppen

Bevæg dig, brug armene, når du taler, fyld noget i omgivelserne og sørg for at der er liv i dig, når du taler.

Det kan lyde anstrengende og forsimplet, men der er talrige videnskabelige beviser for, at mennesker, der er "åbne" i deres kropssprog og gestikulerer meget, når de taler, opfattes som klart mere attraktive.

I en undersøgelse fra University of California, Berkeley, i USA, fandt et researchteam i 2016 ud af, at mennesker på speed-dating kategorisk foretrak at gå på en ny date med partnere, der havde brugt kroppen aktivt, når de talte.

Samme team undersøgte derefter, om effekten var tydelig nok til at slå igennem blot med billeder af mulige partnere, og også her fandt de, at begge køn fandt personer med en åben positur frem for en lukket positur klart mest attraktive.

6. Hold øjenkontakten lidt længere

Ja, ja - måske er det ikke noget, du helt alene kan klare, for det kræver jo også, at modparten gider glo dig ind i øjnene længe nok.

Men kan du holde øjenkontakten med den, du gerne vil have til at efterstræbe dig, i bare 2 minutter (ok, det er ret længe), så er det her en sikker vinder.

Psykolog Joan Kellerman fra University of Massachusetts bad i 1989 i to næsten legendariske forsøg henholdsvis 96 og 72 studerende sætte sig parvis med en af det modsatte køn og stirre uafbrudt ind i hinandens øjne i 2 minutter.

De studerende berettede efter forsøget om "følelser af intens kærlighed", "stor tiltrækning" og "personlig interesse" over for den partner, de havde kigget ind i øjnene.

"Dette indikerer, at forlængede perioder med øjenkontakt kan knytte to mennesker sammen og endda vække følelser af kærlighed i to mennesker, som aldrig tidligere har mødt hinanden," slår Joan Kellerman fast.

7. Stink af testosteron (gælder KUN ham)

Studier - blandt andet fra University of Southern California - har vist, at kvinder, der har ægløsning, kraftigt foretrækker mænd, som oser - bogstaveligt talt - af det mandlige kønshormon, testosteron.

Så drop deodoranten en dag eller to og sørg for at din potentielt udkårne er i nærheden i rette stund. Vent ikke længere end det, for så bliver det til mere tvivlsomme dufte, du udsender.

8. Skaf dig en hund

En hund gør en mand mere tiltrækkende i kvinders øjne, dokumenterer et israelsk eksperiment fra 2014.

Her blev 100 kvinder bedt om at læse korte beskrivelser af en masse forskellige mænd - uden at se billeder af disse mænd.

Hver eneste mand, der blev beskrevet som værende hundeejer, blev vurderet som mere attraktiv, omsorgsfuld og en potentiel langtidspartner af kvinderne, end mænd uden hund gjorde det.

Den gode nyhed er endda, at det ikke er nødvendigt at eje en hund. Det er nok bare at have en til rådighed.

I et fransk psykologieksperiment fra 2008 undersøgte et forskerhold kvinders vurdering af en mand med og uden en hund ved sin side.

En 20-årig fyr gik på gaden op til fremmede kvinder, viste interesse for dem og bad om et telefonnummer - og så gjorde han derefter det samme med en hund ved sin side.

I scenariet, hvor han kontaktede kvinder i egenskab af hundeejer, fik han langt oftere en positiv respons og et telefonnummer med sig.