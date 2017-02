Du drikker for meget

Er din aftendrink gået fra én til tre? Det er ikke et godt tegn. Du er ikke nødvendigvis alkoholiker, men du kan godt være på vej mod en depression.

Du bruger aaaalt for meget tid online

Stjæler Facebook al din tid? Undersøgelser viser, at folk som har mere virtuel kommunikation, har større tendens til at være deprimerede frem for de, der kommunikerer i den virkelige verden.

Læs også: Så meget afslører din Instagram-profil om din sundhed.

Du gør intet ud af dig selv

Et studie fra 2016 viser, at 61 % (mere end 10.000 personer) af de medvirkende, som alle sammen havde et dårligt helbred, led af en depression. Faktisk viste undersøgelsen også, at jo værre tandhygiejne, de havde, jo værre var depressionen. Gør dit job dig deprimeret? Find ud af det her!