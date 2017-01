6 ting, du har lært, hvis du er vokset op med en stærk mor

Du har lært at sætte pris på uafhængighed

Du behøver ikke nødvendigvis hjælp til at åbne syltetøjsglas eller flytte sofaen, for du ved, at du kan klare det selv. Din mor og de mange timer i fitnesscentret har gjort dig klar over dette.

Du har lært betydningen af tålmodighed

Du har lært, at ikke alting kan klares på dage eller uger. Livet er også lange, seje træk, der kræver, at man kæmper videre på trods af modstand og tilbagegang.

Du har lært, hvordan ubetinget kærlighed ser ud

Har din mor altid ofret tid, helbred, søvn og penge for, at dig og dine søskende kunne have det så godt som overhovedet muligt? Så ved du, hvordan ubetinget kærlighed ser ud, og hvordan det føles at være nogens førsteprioritet.