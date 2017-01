Det er forskelligt, hvordan vi håndterer vrede. Nogle samler nemlig til bunke og kommer ud med det hele på én gang. Er du én af dem, der har svært ved at beherske din vrede? Så bør du læse med her. Vi har samlet 6 ting, du aldrig må gøre, når du er vred.

1. Du spiser

Det dæmper vreden, hvis du får mad i maven. Men desværre har vi en tendens til kun at vælge det dårlige mad, som indeholder masser af sukker, usundt fedt og mange kulhydrater. Det mest optimale vil være, hvis du venter med at spise, til vreden har lagt sig.

2. Du drikker alkohol

Det kan være fristende at snuppe et glas vin eller en øl, når man er vred og i dårligt humør. Men alkohol har den absolut modsatte effekt. Du bliver sjældent mere fornuftig, når du drikker alkohol, og du risikerer at gøre noget, du måske vil fortryde





3. Du går på de sociale medier

Er du sikker på, at du ikke fortryder det dumme billede eller den vrede statusopdatering i morgen?