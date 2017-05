4 tegn på, at dit parforhold vil holde

I begyndelsen kunne I sikkert ikke holde fingrene fra hinanden, men efter mange års parforhold kan der let gå joggingdragt og Netflix i den. Men bare rolig - det betyder ikke, at forholdet er dødt. Hvis I kan nikke genkendende til disse fire ting, er det ifølge eksperter tegn på, at jeres kærlighed overvinder alt.

1. I har samme værdier

I kan sagtens være uenige om mange ting – det vigtigste er, at I har de grundlæggende værdier på plads. Studier viser, at jo mere ens I tænker omkring store emner som økonomi, religion og børneopdragelse, jo større chance er der for, at I holder sammen.

2. I viser jeres kærlighed hver dag

I behøver ikke altid den helt store romantiske surprisedate for at holde gryden i kog i parforholdet. Det er endnu bedre, hvis I udtrykker jeres kærlighed dagligt gennem små handlinger og søde ord. Fx at lave kaffe til den anden hver morgen eller fortælle din partner, at han ser godt ud i sin nye skjorte.