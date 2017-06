En parasol giver dig falsk tryghed

Sommeren nærmer sig, og med den følger desværre også risikoen for solskoldninger. Derfor bør du skrive dig bag øret, at du ikke er beskyttet tilstrækkeligt mod forbrændinger, blot fordi du sætter dig under en parasol.

Det viser et nyt forsøg, hvor én gruppe testpersoner blev placeret på en strand under en almindelig parasol i 3,5 timer uden solcreme, mens en anden gruppe samtidig sad direkte i solen, men smurt ind i en meget høj faktor solcreme.

Et døgn senere blev alle undersøgt for skoldninger, og der var tydelig forskel på, hvor meget solen havde bidt fra sig. I parasolgruppen havde folk fået markant flest forbrændinger. Det skyldes, at parasollen kun stopper de direkte stråler, men ikke den diffuse stråling, som spredes i alle retninger på vej mod jorden.

Kilde: Molecular Breeding