Miniguide: Sund tropeferie på Fuerteventura

Flyv direkte med SAS

Spring pakkerejsen over, og book en billig flybillet via SAS , som åbner en direkte lørdagsrute fra København fra d. 14. oktober. Rejser du til ’Europas Hawaii’ med SAS får du desuden flere fordele; du kan selv vælge dit sæde, får serveret kaffe og te ombord, har mulighed for at læse dagens avis via den gratis SAS-app, som du kan downloade her , og selvfølgelig at score EuroBonus-points.