Forskning: Disse 10 sange er bedst mod stress

De fleste kender til stressede perioder i deres liv. Det kan eksempelvis være jobbet, forholdet eller ens børn, som ikke trives, der er med til, at vi føler os ekstra bebyrdede i tilværelsen. For nogle hjælper det at læse i en bog, gå en tur eller se en film. For andre er det helt andre ting, der får dem ned i gear. Nu viser forskning, at nogle bestemte sange også kan få din krop til at slappe helt af.

Måling af kroppens fysiske reaktion

Forskningsforsøget fra England har set på, hvordan forskellige deltagere reagerede på forskellig slags musik, mens de lagde puslespil. Deltagerne blev samtidig koblet til forskellige censorer, der målte deres hjerneaktivitet samt andre fysiske tilstande som hjerterytme, blodtryk og respirationsfrekvens.