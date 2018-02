Tænk dig om og undgå madspild

Det er faktisk ikke særlig svært at undgå madspild. Det kræver blot, at du tænker dig lidt om, før du kyler madresterne ud. Her får du 9 nemme tips til at minimere eller helt undgå dit madspild.

1. Lav en plan og undgå madspild

Planlæg ugens måltider forud, og køb ind til hele ugen på én gang, så du reducerer mængden af impulskøb. Lad også gerne nogle af de samme grøntsager gå igen i flere af ugens retter, så du får udnyttet råvarerne fuldt ud og undgår madspild.

Her kan du finde inspiration til en sund og nem madplan, så du undgår madspild.

2. Gennemgå dine skabe og undgå madspild

Begynd dine indkøbsture derhjemme, hvor du tjekker indholdet i dine skabe, så du undgår at få varer med hjem, du har i forvejen. Køber du mere, end du har brug for, risikerer du bare, at maden bliver for gammel eller mister sin smag, inden du kan nå at få den spist.

3. Tjek mængderne og undgå madspild

Tilbered portionerne ud fra, hvor mange personer I er i husholdningen. Er der konsekvent for meget spaghetti eller for mange kartofler tilbage i gryden, når I har spist, så lav mindre fremover.

4. Bliv bevidst og undgå madspild

Hver dag smider danske hjem og butikker så meget mad ud, at det svarer til 9730 indkøbsvogne fyldt med mad. Prøv derfor at notere, hvad og hvor meget din husholdning smider ud hen over en uge, og evt. også, hvorfor du/I smed det ud. På den måde får I syn for, hvad I køber for meget af.

5. Pas på rabatterne og undgå madspild

Frugt og grønt er den fødevarekategori, vi smider mest ud af. Hele 41 pct. af det, vi køber i grøntafdelingen, ender i skraldespanden. Så væn dig til ikke at købe mere, end du kan nå at spise – også selvom butikken lokker med mængderabatter.

6. Opdel maden og undgå madspild

Hold orden i dine køkkenskabe ved hjælp af etiketter med dato og indhold, og lad de ældste madvarer stå forrest. I køleskabet kan maden opbevares i gennemsigtige plastbeholdere, plasticposer eller husholdningsfilm. Det gør maden mere synlig, hvilket øger sandsynligheden for, at du får den spist, inden den bliver for gammel, og du derfor er nødsaget til at smide den ud.

Tip!

Opbevar pålæg i rene, lufttætte plastbokse. Det øger madens holdbarhed, da den ikke lige så nemt bliver smittet med bakterier fra andre varer i køleskabet.

7. Genbrug rester og undgå madspild

Lav mad til flere dage, og lad resterne indgå i andre retter. Fx kan resterne af en kyllingesteg nemt agere fyld i en cremet svamperisotto med grønkål, i friske rispapirruller eller i en lækker wokret med sursød sovs.

8. Brug næsen og undgå madspild

42 pct. af os smider en uåbnet vare ud, hvis den påtrykte dato er overskredet. Men mange fødevarer kan sagtens spises alligevel. Varer med mærkatet "bedst før" kan som hovedregel spises, hvis de fortsat dufter og smager fint.

9. Frys ned og undgå madspild

Få maden hurtigt i fryseren, hvis der er rester tilbage fra aftensmaden, eller hvis du har købt for store mængder kød eller brød. Men husk at notere dato og indhold, så du har overblik over holdbarheden. Du bliver dog ikke syg af at spise fødevarer, der har ligget længere på frys end den anbefalede tid. Produkterne bliver blot kvalitetsmæssigt forringet.