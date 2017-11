Scenarie 2 - Du kan kun se fejl i spejlet

Eksperten: Kig efter dine fordele

Det er din selvdestruktive side, der bliver næret, når du piller dig selv ned foran spejlet. Du fortæller indirekte dig selv, at du er forkert. Kritisk undgår du nok ikke helt at være, men det skal gå hånd i hånd med, at du også lægger mærke til de ting, som du er glad for ved din krop. Det kan godt være, at du ikke har ben til et mannequinjob, men til gengæld har du måske de smukkeste øjne eller det flotteste hår.

Du kan styrke dit selvværd med denne øvelse. Sæt et billede af dig selv som barn op på spejlet. Det barn har brug for at vide, at hun er god nok, som hun er. Forestil dig, at barnet er ked af det og græder. Når du tænker destruktive tanker om dig selv, svarer det til at råbe, at den lille pige skal holde kæft! Hvis du ikke vil tale til et barn på den måde, skal du heller ikke tale til dig selv sådan. Tag i stedet hånd om følelserne og tristheden, der ligger bag.

Når du betragter dig selv i spejlet, ser du dig selv udefra. Med en simpel øvelse kan du komme tilbage i kroppen. Når du er i bad, kan du rette bruseren mod din mave og mærke, hvordan den føles. Er det rart? Gå videre til alle dele af kroppen. Når du bagefter ser dig selv i spejlet, er sandsynligheden meget større for, at du også får øje på de dele af kroppen, som du holder ekstra af.

Sådan styrker du dit selvværd i tre velkendte scenarier.