Lad ikke eksem styre dit barns sportsliv

Atopisk eksem, som populært kaldes børneeksem, er en arvelig hudsygdom, der rammer op til 25 % af børn under 7 år og ca. 18 % af børn i alderen 7-16. I de fleste tilfælde forsvinder børneeksem med alderen, men forinden kan du som forælder gøre en positiv forskel for ikke at lade eksemet spolere barnets frihedsfølelse.

Se her, hvordan du kan hjælpe ham eller hende med et aktivt liv:

Prøv receptfri eksembehandling

Det er en god idé at besøge lægen første gang, du konstaterer børneeksem, eller hvis eksemet forværres, men derudover kan du selv behandle med Dexyane MeD fra Ducray. Cremen reducerer også den stærke kløe og smerterne, som kan være forstyrrende døgnet rundt.

Lær dit barn at pleje huden

Eksem skyldes en svækket hudbarriere, derfor er det vigtigt at styrke den dagligt med hudpleje, som også minimerer risikoen for eksemudbrud. Hjælp dit barn med at få nogle gode vaner. Huden skal smøres ind i en god og nærende fugtighedscreme en til to gange dagligt for at modvirke udtørring. Derudover hjælper det at bruge milde, fugtgivende og parfumefri renseprodukter.