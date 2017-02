I dette tempo indånder du mest forurening

Hvis du holder dit tempo på et bestemt niveau, når du cykler i byen, minimerer du din indånding af luftforurening og får stadig alle de sunde fordele af motionen. Det viser en ny analyse.

– Jo hurtigere du bevæger dig, jo hårdere trækker du vejret, og jo mere forurening risikerer du dermed at indånde. Til gengæld er du også udsat for trafik i en kortere periode, forklarer en ekspert, som står bag analysen.

Der findes derfor en øvre og nedre grænse for, hvornår dit tempo gennem byen er godt for helbredet. Et godt tempo at bevæge dig med, når du er på cykel, er mellem 12 og 20 kilometer i timen, mens det på gåben er mellem 2 og 6 kilometer i timen.

Men udregningerne stopper ikke der. Folkene bag har også regnet sig frem til et helt nøjagtigt tempo, der er allermest optimalt. Tempoet varierer alt efter køn og alder, men på billedet kan du se tallene for en kvinde mellem 20 og 60 år.