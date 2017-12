Hvorfor tisser kvinder oftere end mænd?

Er der forskel på mænd og kvinders tissetrang?

I princippet er der ingen fysiologisk forskel på kvinder og mænds evne til at holde på vandet. Når du alligevel føler, det er tilfældet, kan det enten skyldes, at din mand ikke indtager lige så meget væske som du, eller at han har trænet sin blære godt. Er din mand ovenikøbet ved at være oppe i årene, kan det også skyldes, at hans blærehalskirtel er begyndt at blokere for urinstrømmen.

3 grunde til, at din tissetrang melder sig ofte

Hvis du har en overaktiv blære, fordi du har vænnet dig til at tisse af ofte.

Hvis du er gravid, kan fosteret trykke på blæren og øge tissetrangen.

Hvis du har blærebetændelse, hvilket kvinder er mere tilbøjelige til at få, da deres urinrør er ca. 15 cm kortere end mænds.

Har du blærebetændelse? Sådan behandler du den bedst.