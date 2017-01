Hvor meget påvirkes min træning af alkohol?

9 foruroligende ting alkohol gør ved din krop og træning

1. Holdsport og teknik udfordres

Dagen efter en våd nat er dine motoriske evner ikke toptunede. Det samme kan siges om tankekraften. Derfor bør du holde dig fra aktiviteter, hvor du skal træffe hurtige beslutninger, og hvor dine motoriske evner skal være i top. Dermed er det ikke ketsjer- eller boldspil, der skal stå øverst på to-do-listen, men snarere en løbetur , en cykeltur eller måske svømning , hvis du gerne vil være aktiv. Et andet problem med holdspil er, at du her lettere bliver presset til et aktivitetsniveau, der er for hårdt – din tilstand taget i betragtning.

2. Alkohol = dårligere søvn = dårligere restitution

Drikker du alkohol, inden du skal sove, er der en risiko for, at dine søvnfaser ændres. Det gør dig både ekstra træt og uoplagt dagen derpå. Men en anden ting, der er værd at bemærke, er, at de forstyrrede søvnfaser også kan øge produktionen af stresshormonet kortisol, der hæmmer musklernes reparationsevne og vækst.

Se her, hvordan du trods alkohol opnår hurtig restitution.