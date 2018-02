Din mad er fuld af numre – men gør det noget?

De forhindrer vores mad i at blive fordærvet og os i at blive syge. De sørger for, at fødevarerne hverken skiller eller klumper sig sammen. De giver en flot farve, og de sørger for en god smag. De er gennemkontrollerede, men alligevel er mange af os slet ikke trygge ved tilsætningsstoffer. Faktisk er tilsætningsstoffer det, som vi helst vil slippe for i vores mad, svarer 38 pct. af danskerne i en undersøgelse fra Coop.

At forestille sig et liv uden E-numre i fødevarer er dog svært. Det kan lade sig gøre, men vil være yderst tidskrævende, idet du i princippet selv skal fremstille alle fødevarer fra bunden og spise dem i løbet af ganske få dage.

Umiddelbart er det dog heller ikke nødvendigt. Eksperter betragter de fleste tilsætningsstoffer som harmløse og mener, at vi er unødigt bange for dem. Der findes over 350 godkendte E-numre i EU, og alle har været gennem en grundig kontrol. Før et tilsætningsstof godkendes, skal det nemlig først bevises, at det ikke skader vores sundhed. Ligeså er der grænseværdier for, hvor meget af de forskellige stoffer der må tilsættes.

Når det er sagt, er der dog en række stoffer, som får panderynkerne frem. Det er især nogle konserveringsmidler og farvestoffer, der mistænkes for at virke henholdsvis kræft- eller allergifremkaldende.

Læs her, hvordan du undgår de E-numre, der er under mistanke.

Kend dine E-numre

E'et foran nummeret betyder, at stoffet er godkendt til fødevarer i EU, og at der er fælles regler. Det første ciffer fortæller, hvilken kategori tilsætningsstoffet tilhører, fx farvestoffer. Producenten vælger selv, om det er E-nummeret eller stoffets navn, der angives på varedeklarationen.

E 100-199: Farvestoffer

Bruges til at farve din mad for at gøre den mere indbydende. Bruges til fx is, slik og læskedrikke.

E 200-299: Konserveringsstoffer

Hæmmer bakterievækst samt dannelsen af gær- og skimmel­svamp. Dermed forlænges holdbarheden af dine fødevarer.

E 300-399: Antioxidanter

Kan forhindre iltning af fødevarer. Det sikrer, at olier og fedt i din mad ikke bliver harsk, og at skrællet frugt og grønt ikke bliver misfarvet. Fremmer også bageevnen i brød.

E 400-499: Konsistensmidler

Stofferne sørger for, at dine madvarer føles rare i munden. De kan fx anvendes til at blande olie og vand, til at gøre marmelade stiv og til at forhindre, at partikler i mælkeprodukter klumper sig sammen.

E 500-530: Surhedsregu­lerende midler

Disse syrer, baser og salte påvirker smag og virker også som fortykningsmiddel. Bruges bl.a. i lakrids og smelteoste.