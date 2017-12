Hvornår i døgnet er det bedst at gå i bad?

De fleste af os tager fast bad, når vi står op, eller inden vi går i seng. Der er fordele ved begge tidspunkter – se, hvornår du får mest ud af dit daglige bad.

Bad om morgenen, hvis du...

Har svært ved at vågne: Et køligt brusebad vækker dig øjeblikkeligt.

Ofte skærer dig under barbering: Antallet af blodplader, der får dit blod til at størkne, er højest om morgenen.

Skal løse et problem: Et roligt morgenbad har en meditativ effekt. Det fremmer kreativiteten i din underbevidsthed og øger chancerne for, at du pludselig får en vanvittig god idé.

Bad om aftenen, hvis du...

Har svært ved at falde i søvn: Efter et varmt bad falder din kropstemperatur. Det samme sker naturligt, når du er ved at falde i søvn, og derfor kan det varme bad narre din krop til at blive søvnig.

Har fedtet hud: Hudens olieproduktion topper kl. 13, så et aftenbad fjerner fedt og snavs og sænker risikoen for bumser.

Har planer om sex: Den behøver vi vist ikke at uddybe ...