FORSKNING: 10.000 skridt om dagen er ikke nok

10.000 skridt om dagen har længe været det anbefalede mål at stræbe efter, hvis man vil undgå de helbredsfarer, der er forbundet med at sidde for meget ned og bevæge sig for lidt.

Men noget tyder på, at det ikke er helt nok. Et nyt studie peger på, at vi nærmere skal sigte efter 15.000 skridt.

Gående postbude klarede sig bedst

Forskerne bag studiet undersøgte 111 ansatte ved postvæsenet i skotske Glasgow ­– lige fra postbude, som tog alle deres ruter til fods, til meget stillesiddende kontorarbejdere.

De testdeltagere, der gik i mere end tre timer hver dag – mindst 15.000 skridt – høstede klart de største sundhedsgevinster i form af et BMI, taljemål, blodsukker- og kolesteroltal, der ikke gav forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Hvor kommer tallet fra?

At 10.000 skridt måske er i underkanten – især hvis man gerne vil bruge skridtene til at holde styr på vægten – hvilket tidligere studier også har peget på.

Og hvis vi ser nærmere på, hvor de 10.000 skridt stammer fra, så står det da også klart, at det ikke er noget særligt videnskabeligt eller ’magisk' tal. De 10.000 skridt blev først lanceret som navnet på en skridttæller, der blev markedsført i forbindelse med OL i Tokyo i 1964.

Derfra slog det bredt an som en gængs anbefaling, og først senere blev det efterprøvet af forskere, som heldigvis fandt ud af, at det ikke var helt skævt ramt.

Kilde: International Journal of Obesity