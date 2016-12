Forskerne har talt: Sådan får du succes med dit rygestop

Det har længe været i videnskabens helt store interesse at finde den rette metode til at hjælpe rygere med at droppe cigaretterne. Og nu har et forskningsresultat vist gode effekter med særligt én metode.

Hvordan skal jeg bære mig ad?

De fleste rygere vil MEGET gerne af med deres usunde vane. Men hvordan bærer man sig bedst ad? Skal der en kold tyrker til, eller er det bedst at stoppe sin rygning gradvist?

Nu har videnskaben undersøgt dette og fundet frem til, at der meget vel kan ligge en fordel i at gå den hårde vej og tage en kold tyrker.

Forskningsresultatet fra Oxford Universitet har baseret sig på 700 personer, der ønskede at stoppe med at ryge, og som alle havde 2 uger til at blive røgfri. Halvdelen af gruppen blev bedt om først at stoppe når de første 2 uger var gået, og den anden halvdel blev bedt om gradvist at ryge mindre i de 2 uger indtil rygestopdatoen.