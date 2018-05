De fleste af os ved godt, at vi risikerer at få kræft i huden, hvis vi ikke beskytter den mod solens skadelige stråler. Til gengæld er det de færreste af os, der ved, hvor skadelige UV-strålerne kan være for vores øjne. Faktisk viser en undersøgelse fra Optikerforeningen, at hele 75 % af danskerne ikke ved, hvad UV-stråling betyder for eventuelle øjenskader.

Så skadelige er UV-stråler for øjnene

Kræft på øjenlågene er blot én af de sygdomme, vi risikerer at få som følge af UV-stråling. Heldigvis er de fleste tilfælde godartede og ikke-dødelige, men sygdommen kan føre til kroniske sår og skamferinger, hvis den ikke bliver behandlet. UV-strålerne kan også føre til kræft i selve øjet, men det ses heldigvis sjældent.

Grå stær er endnu en skavank, der kan kædes sammen med UV-stråling. Øjensygdommen rammer os alle før eller siden, men de skadelige stråler fra solen kan i høj grad sætte skub i processen. Faktisk vurderer verdenssundhedsorganisationen WHO, at ca. hvert femte tilfælde af grå stær i Danmark skyldes UV-stråling.

Og det stopper ikke her. Solens stråler kan nemlig også føre til lidelsen pterygium, som også kaldes "surfers eye". Her ses forandringer på øjets overflade, hvor en slimhindefold i øjet vokser ind over hornhinden. "Det er en meget generende lidelse, som i høj grad kan tilskrives solens UV-stråler", fortæller øjenlæge Maria Voss Kyhn.

Solbriller er den bedste beskyttelse

Konklusionen fra Optikerforeningen, Kræftens Bekæmpelse og øjenlæge Maria Voss Kyhn er klar: Solbriller er din bedste allierede, når det handler om at beskytte øjnene mod UV-stråling. Men det er altså ikke ligegyldigt, hvilke solbriller du køber. Herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du går på solbrille-shopping!