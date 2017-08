4. Tab dig, hvis du trænger

Overvægt øger risikoen for halsbrand. Få hjælp til at tabe dig med I FORMs kostdagbog. Du kan se, hvor mange kalorier du indtager, og hvor lang tid de tager at for­brænde her.

5. Stop med at ryge

Nikotin svækker den lukkemuskel, der skal sørge for, at maden kan komme ned i maven, og at mavesyren ikke kan løbe den anden vej. Du kan derfor forebygge halsbrand ved at lægge tobakken på hylden.

6. Stress af

Undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem stress og halsbrand. Stress forværrer nemlig de fleste af vores dårligdomme. Forsøg så vidt muligt at finde årsagen til, at du er presset, og gør noget ved det.

7. Dyrk masser af motion

Fysisk aktivitet afhjælper forstoppelse og dermed halsbrand. Undgå dog aktiviteter, hvor du skal bøje dig forover, hvis du lider af akut halsbrand, og lad være med at dyrke motion lige efter maden.

8. Operation kan være sidste udvej

Ved en operation vikler man toppen af mavesækken rundt om den nederste del af spiserøret, så der dannes en slags ventil, der minder meget om spiserørets egen lukkemuskel.