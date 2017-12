Spis ingefær

Ingefær hjælper på din kvalme. Kom nogle skiver i en kop kogende vand og drik den varme ingefærte. Tilsæt evt. lidt friskpresset appelsin eller citron - så bliver teen lidt mere frisk i smagen OG du giver kroppen et boost C-vitamin.

Hold hovedet koldt

En kold, våd klud eller en ispose på panden hjælper på din hovedpine. Dit hoved kan nemlig føles både tungt og feber-agtigt. Og her vil noget køligt på panden hjælpe gevaldigt.

Drik masser af vand

Du ved det sikkert godt. Du skal drikke rigelige mængder vand, hvis du vil af med din hovedpine. Alkoholen gør nemlig, at vi udskiller meget mere vand fra kroppen, end vi plejer. Og det gør faktisk, at hjernen skrumper en lille smule. Væske er altså med til at afhjælpe den værste hovedpine.

Snup en lur

Din krop er træt efter en julefrokost med alkohol. Derfor er det altså helt okay at snuppe sig en lur dagen derpå. Derudover undgår du at lægge mærke til både kvalme og hovedpine, når du sover. Og måske er tømmermændene helt væk, når du vågner.

Tag hovedpinepiller

Hvis du ikke kan komme tømmermændene til livs på anden måde, kan både hovedpinepiller eller andet smertestillende måske hjælpe dig. Husk, at du stadig bør drikke masser af vand. Så forsvinder tømmermændene hurtigere.

God fornøjelse!