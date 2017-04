Dette skal og skal du ikke gøre for at mindske risikoen for diabetes

Du øger din risiko for diabetes med…

11 % hvis du er stresset. Stess får nemlig blodsukkeret til at stige. Det er en urgammel mekanisme, der skal sikre, at du får energi ud til musklerne, så du kan flygte eller kæmpe. Problemet er bare, at du ikke skal bruge musklerne og dermed det høje blodsukker til at bekæmpe de meterhøje bunker på skrivebordet, der i reglen er årsagen til stress.

20 % hver gang du bruger 2 timer foran fjernsynet, viser undersøgelser. Det gælder også, selvom du dyrker sport. For mange timer på måsen er nemlig en risikofaktor i sig selv. Vi danskere bruger i gennemsnit 2 timer og 52 minutter foran flimmeren hver dag. Udvælg de programmer, du gerne vil se, og sluk og rejs dig, når de slutter, i stedet for bare at sidde og zappe.

22 % hvis du drikker en dåsesodavand dagligt. Drikker du to dåser, stiger risikoen for at udvikle diabetes med 44 procent. Det skyldes delvist, at sodavand indeholder masser af kalorier, og at du derfor let risikerer at blive overvægtig, når du drikker meget sodavand. Men selv når man tager hensyn til det samlede kalorieindtag, så øger sodavand risikoen for diabetes.

48 % hvis du øger dit indtag af rødt kød med omkring 50 gram ekstra om dagen. Hvis du i stedet reducerer mængden af bøffer og spiser mere plantebaseret mad og flere fisk, så reducerer du din risiko for diabetes, samtidig med at du forebygger både overvægt, hjerte-kar-sygdom og kræft.

50 % hvis du nat efter nat ligger og tæller får, før søvnen indfinder sig, eller din søvn er meget afbrudt. Man mener nemlig, at den dårlige søvn svækker immunforsvaret på en måde, som øger risikoen for blandt andet diabetes. Sørg for at få masser af lys og luft i dagtimerne, og drop kaffen og computeren om aftenen.

65 % hvis du har et meget lavt niveau af D-vitamin. Vi får hovedsageligt D-vitamin fra solen og fede fisk. Sørg for at komme ud i dagslyset i sommerhalvåret, og tank op med fede fisk som laks, sild og makrel hele året. Fisk indeholder ud over D-vitamin en masse sunde fedtsyrer, der beskytter dig mod hjerte-kar-sygdomme. Hvis du slet ikke spiser fisk, bør du overveje et tilskud med D-vitamin.