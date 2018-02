Sådan kommer du gennem influenza-sæsonen

Hvad gør jeg, når jeg har fået influenza?

Der er desværre ingen solid dokumentation for, at det hjælper at fylde sig med særlige vitaminer eller drikke bestemte shots, når først influenzaen har fået tag i dig.

Smertestillende medicin som Panodil kan dog afhjælpe symptomer som feber eller muskelømhed, men det gør dig ikke rask og forkorter heller ikke sygdomsforløbet.

Antibiotika har slet ingen effekt, da det kun virker mod bakterier og ikke gør den mindste forskel for en virus. For at komme så hurtigt som muligt på benene, kan du i stedet sørge for at få: