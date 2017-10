3. Kom op på cyklen

Vil du undgå øjensygdommen AMD, som med tiden gør dit syn uskarpt, kan du med fordel dyrke en times motion om dagen. I hvert fald har en dansk undersøgelse vist, at testpersoner, som var fysisk aktive mindst syv timer om ugen, havde tre gange mindre forekomst af tidlig AMD end deltagere, som var aktive under to timer om ugen.

4. Spis grønt

Bønner, broccoli og spinat er ikke kun godt for kroppen, det er også sundt for dit syn. En amerikansk undersøgelse har vist, at store doser C- og E-vitamin og mineralerne zink og kobber samt stoffet lutein kan bremse udviklingen af visse former for alderspletter, AMD.

5. Brug solbriller

Den ultraviolette stråling fra solen er hård kost for vores hud, men også for øjnene og øjenomgivelserne – og kan både give skader på selve øjet og øjenlågene, bl.a. hudkræft på øjenlågene.

Kilde: Carsten Edmund, overlæge dr.med., formand for Øjenforeningen Værn om Synet.