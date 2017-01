Sådan holder du dig alkoholfri i januar

Indimellem kan vi alle have brug for en periode uden alkohol, hvor kroppen får lov til at få lidt fri for de skrappe drikke. Men selvom det virker som en simpel plan, så er det ikke helt så let. Derfor har vi sørget for en liste, der klæder dig bedst muligt på til udfordringerne undervejs.

1. Forvent at skulle stå imod pres fra venner og familie

Overraskende nok er irriterende spørgsmål fra venner og familie en af de største udfordringer ved at holde sig fra alkohol. Men husk på, at de formentlig bare er lidt misundelige på din ansvarlige beslutning.

2. Forbered dine argumenter

Når spørgsmålene kommer, skal du have svar klar. Læg vægt på, at det er DIN beslutning – altså at du har vurderet, at det havde DIN krop brug for. Så bliver det ikke belærende over for andre.