Det virker ikke mod blærebetændelse

Tranebærjuice:

Spørger du din mor, eller læser du om blærebetændelse på internettet, er du sikkert stødt på rådet om at drikke tranebærjuice. Det råd holder dog ikke ved nærmere videnskabelig gennemgang. Dr. Ruth Jepson fra University of Sterling har netop gennemgået 24 studier af, hvad der virker mod blærebetændelse, og hun konkluderer, at der ikke er belæg for tranebærjuicens fortræffeligheder.

Vand:

Et andet råd er at drikke rigeligt med vand, så du “skyller” bakterierne ud. Nogle læger mener ikke, der er belæg for, at det hjælper. Tværtimod kan det resultere i en masse smertefulde toiletbesøg.