Sådan finder du ud af, om du i virkeligheden er sulten

En pære her, et par stykker slik dér, et glas juice og en håndfuld nødder. Du kender måske følelsen af at gå og småspise i løbet af dagen, selvom du reelt ikke er sulten.

Gør du det, vil du dog ikke få nok tilfredsstillelse af at spise. Det resulterer blot i, at dit blodsukker stiger hurtigt og falder lige så hurtigt igen, og det giver dig bare lyst til endnu flere lækkerier.

I artiklen her giver vi dig tre metoder til at tjekke, om du i virkeligheden er sulten.

1. Stil dig selv dette spørgsmål

Hver gang du får trang til at spise, kan du stille dig selv spørgsmålet: ”Er jeg sulten?”. Måske forveksler du nemlig bare følelsen af sult med kedsomhed. Prøv at foretage dig noget i 15 min., og stil så spørgsmålet igen. Knurrer din mave, eller føler du dig tom indeni, er du højst sandsynlig sulten.

Er du sulten, kan du finde sunde opskrifter her.