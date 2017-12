De fleste rygere vil rigtig gerne være fri af cigaretterne. Det er nemlig skadeligt for både dig selv og dine omgivelser - og så koster det også ret mange penge. Penge som du kunne bruge på andre og bedre ting end røg.

Rygestop: Derfor skal du kvitte smøgerne

Det er ingen hemmelighed, at rygere har markant større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, kræft, lungesygdomme og alt muligt andet. Men udover at bevæge dig væk fra den livstruende risikozone for at udvikle diverse sygdomme, så vil et rygestop også gavne dig på andre områder.

Helt overordnet vil du naturligvis få en langt sundere krop. Du vil opleve, at du har lettere ved at dyrke motion, fordi din kondition forbedres væsentligt, når lungerne ikke er forurenede af røgen og de usunde partikler fra cigaretterne. Du vil sågar opleve, at du har lettere ved blot at tage trapperne, fordi du ikke så nemt bliver forpustet - din lungekapacitet bliver altså væsentligt bedre, når du lægger smøgerne på hylden.

Derudover oplever mange en langt større livskvalitet, når de ikke er bundet af cigaretterne og afhængigheden, der ofte følger med den usunde vane. Du vil højst sandsynligt også se forandringer i din hud. Smøgerne og deres usunde stoffer er nemlig med til at forurene huden og give den et mere mat og næsten gråligt skær. Så ved at holde op med at ryge, vil du garanteret opleve, at din hud får en flottere glød - og dine eventuelle urenheder vil blive markant mindre. De vil sikkert forsvinde helt. Du vil også kunne lugte og smage bedre, og du vil blive væsentligt mindre stresset - også selvom rygning lige nu netop “hjælper” dig, når du er allermest presset.

Ligegyldigt om du kun ryger en lille smule, eller du hører til gruppen af storrygere, så stiger din risiko for at udvikle alvorlige sygdomme. Alene af den årsag bør du naturligvis kvitte cigaretterne én gang for alle.