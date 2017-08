Sådan forebygger du mavesår

Hvis du ryger, kan du forebygge, at du overhovedet får et mavesår ved at stoppe. Rygning fordobler nemlig risikoen for at man udvikler et mavesår, hvis man er smittet med mavesårsbakterien. Jo flere cigaretter, jo større er risikoen.

Tag kun gigtmedicin, hvis det virkelig er nødvendigt. Foruden at øge risikoen for at mavesyren ætser slimhinden, kamuflerer den smertestillende medicin også smerterne, så det kan være sværere at opdage komplikationer i tide. Hvis du har brug for smertestillende, så er Paracetamol et bedre valg end gigtmedicin og Kodimagnyl, da de påvirker slimhinden i mavesækken knap så meget.

Stress kan give mavesmerter

Selvom stress ikke giver mavesår, så kan du sagtens få mavesmerter af at være stresset. Vi har alle individuelle stress-symptomer, men for mange af os viser stress sig netop i form af bøvl med maven. Det kan være i form af fx mavekramper, smerter, oppustethed, diarré eller hård mave. Hvis årsagen er stress, vil maveproblemerne dog ofte følges med andre symptomer som søvnforstyrrelser og eventuelt irritation og glemsomhed.