Du kan ikke hundrede procent selv styre dit blodtryk, da gener og alder spiller en væsentlig rolle. Risikoen bestemmes dog i høj grad af din livsstil, og med relativt små justeringer kan du sænke dit blodtryk til et væsentligt sundere niveau.

Blodtrykket følger vægten

Hvis du vejer for meget, påvirkes dine hormoner i en retning, som øger blodtrykket. For hvert kilo du smider, reduceres blodtrykket med 1 mm Hg, så hvis du er overvægtig og smider 5-10 kilo, vil det gøre en gigantisk forskel for dit blodtryk.

Spis blodtrykket ned

Hvis du justerer lidt på den mad, du spiser, kan du sænke blodtrykket gevaldigt. Du skal først og fremmest spare på saltet, for det suger vand ind i blodårerne, så trykket stiger. 9 ud af 10 får for meget salt, og hvis du er én af dem, kan du med stor fordel spise mindre lakrids, fastfood, brød og kødpålæg. Lige så vigtigt som at spare på saltet er det dog at få nok af mineralet kalium. Kalium sænker blodtrykket, fordi det får blodårerne til at udvide sig, så trykket falder. Skru op for grøntsager, bælgfrugter og nødder.

Høj puls – lavt blodtryk

Du opnår en positiv effekt på blodtrykket allerede ved en halv times moderat aktivitet. Når dine muskler arbejder, udskiller de nemlig en lang række signalstoffer, der kaldes cytokiner. Cytokinerne cirkulerer med blodet og kan få blodårerne til at trække sig sammen eller udvide sig, hvilket får blodtrykket til henholdsvis at stige eller falde. Samlet set får motion blodtrykket til at falde.

Drik - med måde

En enkelt genstand om dagen får faktisk dit blodtryk til at falde en lille smule, hvorimod et højere alkoholforbrug har den stik modsatte effekt. Da alkohol har mange andre negative effekter på kroppen, kan det dog ikke anbefales at begynde at drikke for blodtrykkets skyld.

Ro i sindet – ro på blodtrykket

Akut stress over en bilkø, der ikke rører sig ud af flækken, eller nøgler, der på magisk vis er forvundet, bedst som du skal til at ud ad døren, kan få dit blodtryk i vejret. Det vil dog normalt falde igen relativt hurtigt. Men hvis din hverdag er kronisk stresset, kan det høje blodtryk blive lige så kronisk. Yoga, meditation eller samtaler med en veninde kan måske berolige trykket, men andre gange skal der omfattende ændringer til, for at få fat om problemets rod og blive stressen kvit.