Kvinder eller mænd: Dette køn tager skade af overarbejde

Lange arbejdsdage er anstrengende for de fleste, men forskning viser, at det særligt er kvinder, der risikerer at betale en høj pris for at give den en skalle på jobbet.

Kvinder og lange arbejdsuger

Arbejdsuger på 60 timer eller mere i gennemsnit ser ud til at tredoble risikoen for diabetes, kræft, hjerteproblemer og gigt hos kvinder. Men allerede ved en arbejdsuge på mere end 40 timer begynder risikoen at stige.

Det er forskere fra Ohio University, som er kommet frem til sammenhængen efter at have undersøgt data fra knap 7.500 personer hen over en periode på 32 år.