Kend dine bryster

Symboler på kvindelighed eller seksuelle statussymboler. Madbeholdere og trøstemidler. Kilde til stor nydelse - eller til frygt for farlig sygdom. Vores bryster har mange funktioner og får meget fokus.

Hvordan ser dine ud?

Udseendet på dine bryster er primært genetisk bestemt. Du arver altså dine bryster! Men derudover har vægt, hormonniveau og andre faktorer betydning for, hvordan dine bryster ser ud. Det ene bryst er hos de fleste kvinder mindre end det andet.

Spis dig til større bryster

Der verserer en række skrøner omkring, hvad man skal spise for at få større eller fastere bryster. Fx mener en dansk professor (muligvis for sjov), at stearinsyren i mørk chokolade giver fastere bryster.

Den eneste sikre måde er dog, at du overspiser, så du tager på generelt, da 1/3 af dine bryster består af fedt. Og det er jo ikke heldigt, medmindre du er undervægtig. Taber du dig, svinder dine bryster omvendt ind.

Hvordan bliver de?

Der er ingen vej udenom. Dine bryster kommer til at hænge med alderen. Allerede fra 30års alderen begynder kroppens bindevæv at miste spændstighed, hvorfor også brysterne kommer til at hænge mere og mere.

Har du været gravid, bliver bindevævet endnu slappere, fordi det under graviditet og amning udvider sig. Det bedste, du kan gøre for at modvirke tyngdekraftens påvirkning, er at vente med at bruge bh, til du er omkring de 20 år, og bruge sportsbh, hver gang du træner (se bh), og sørge for at motionere, så du holder din blodcirkulation sund og velkørende.

Bryster og sex

Brysterne er en erogen zone, dvs. de responderer på seksuel opstemthed og berøring. Især brystvorten og området omkring brystvorten er udstyret med mange sanseceller, som kan reagere på stimulering ved at øge blodtilstrømningen til brystet. Det får brystvorten til at blive hård og stikke ud.

Saltvand eller silikone?

Antallet af brystoperationer er eksploderet. Det skyldes både øget interesse for at få opereret brysterne større eller mindre – og flere rekonstruktioner efter brystkræft og forebyggende fjernelse af bryster ved arvelig disponering for kræft.

Ifølge eksperter skyldes stigningen også, at metoderne er blevet bedre, komplikationerne mindre, indgrebene mere acceptable i offentligheden, og at flere kvinder overlever brystkræft og vælger at få lavet en rekonstruktion.

Den typiske kvinde, der får gennemført et kosmetisk plastikkirurgisk indgreb på brystet, er 30-34 år og får sprøjtet 300 ml silikone ind. Den typiske kvinde, der får lavet rekonstruktion, er 50-54 år gammel, men der er stor aldersspredning i begge grupper.

PMS

Bryster er yderst følsomme over for hormonniveauet i blodet, specielt østrogen og progesteron, der op til menstruation giver brystspænding. Det kan være yderst smertefuldt, specielt når man dyrker sport.

Ifølge eksperter kan man reducere ømheden ved at indtage færre koffeinholdige drikke, mindre salt og spise ekstra omega3 fra fisk, Dvitamin samt kalciumholdig mad som grønne grønsager, magre mælkeprodukter og nødder.

Hvis ømheden i brysterne ikke følger menstruationscyklus, kan den skyldes graviditet eller alvorligere ting, fx en cyste. Selv efter menopausen kan kvinder have ømme bryster, specielt hvis de tager hormontilskud.

Brysterne vokser

Kirtlerne (som udgør 2/3 af brystet) vokser som følge af hormonpåvirkning under graviditet og menstruationscyklus. Hos en gennemsnitlig kvinde er brysterne derfor mindst ca. en uge efter menstruationens start og størst i den sidste del af cyklus.

Symbolværdi

Brystet har en stor symbolværdi. Menneskets bryster er unikke blandt hunpattedyr, da de er synlige ikke bare under graviditet og amning, men gennem hele kvindens kønsmodne liv. Bl.a. derfor mener historikere, at kvinders bryster er blevet til et af de stærkeste seksuelle symboler og karaktertræk.