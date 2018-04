Får jeg oppustet mave af at være gravid?

Rigtigt mange gravide føler sig oppustede, og det er der flere grunde til. Den kvalme, der ofte følger med i første trimester, kan gøre, at du spiser og drikker anderledes, end du plejer. Samtidig udskiller du nogle graviditetshormoner, der får dine tarme til at arbejde langsommere, og sidst men ikke mindst kan det jerntilskud, du anbefales at tage som gravid, give forstoppelse og dermed gøre dig oppustet. Gør, hvad du kan for stadig at spise fiberrigt, drikke godt med vand og få rørt dig. Skift evt. præparat, hvis du mistænker det jerntilskud, du tager, for at give dig oppustet mave.