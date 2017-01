Førstehjælp til snot og tilstoppet næse

Pudser du næse hele tiden? Bliv hjemme!

Er du så snottet, at du ofte skal pudse næse og oven i købet nyser og hoster - så er det bedst at blive hjemme, hvis du vil undgå at smitte kollegaerne.

Hver gang du pudser næse, øger du risikoen for at sætte smitte-spor, så husk at vaske hænderne hver gang.

Put dig under dynen, hold fødderne varme, og tag evt. lidt Echinacea, der er et udtræk fra planten rød solhat. Undersøgelser har vist, at det kan afkorte symptomerne på forkølelse med op til et døgn.

Drik varme drikke – gerne noget med en bitter smag fx med citron, da det siges at virke mod tilstoppethed. Hønsekødssuppe kan derudover lette eventuel hoste. Derudover kan du prøve at få bugt med snuen med næsespray eller næsedråber.